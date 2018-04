Die Kordall Steelers, die in der nächsten Saison zum ersten Mal in der Nationale 1 spielen werden, haben für das Abenteuer Total League mit Philippe Giberti einen neuen Trainer verpflichtet.

Der erfahrene Belgier war zuletzt in der Jugendarbeit der Sparta Bartringen tätig, deren Herrenteam er von 2015 bis 2017 betreute. Giberti löst bei den Kordall Steelers somit Paul Missavage ab, dessen Vertrag in beidseitigem Einvernehmen nicht verlängert wurde.

Antonio Bivins wird den Steelers unterdessen für eine weitere Spielzeit erhalten bleiben. Der US-Spieler kam vor der Saison 2015/16 zum Verein und entwickelte sich in dieser Zeit zu einer der Hauptstützen der Mannschaft.