Vor genau zwei Jahren, am 3. April 2016, veröffentlichten 109 Zeitungen aus 76 Ländern die „Panama Papers“. Die Welt hielt den Atem an. Solche Schlagzeilen kann ein Finanzplatz, an dem 104 Banken zu Hause sind, natürlich nicht gebrauchen. Besucher aus

Luxemburg haben dafür vollstes Verständnis.

Den Charme unserer Festungsstadt hat Panama City nicht. Es sieht eher aus wie in Singapur oder Abu Dhabi. Genau wie dort reihen sich die Hochhäuser entlang der Avenida Balboa und in ihren Seitenstraßen. Acht der zehn größten Hochhäuser Lateinamerikas stehen hier, 22 Wolkenkratzer mit ü...