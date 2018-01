Von unserem Korrespondenten Axel Eichholz

In Russland sind besonders ausgefallene Namen jetzt verboten. 2017 ist noch ein Putin zur Welt gekommen. Sein schöner Vorname darf bleiben. Dagegen herrscht in einer Satanistenfamilie aus Perm Trauer. Söhnchen Luzifer darf nicht so heißen.

In Russland ist das Verbot für besonders ...