Von Paul Rauchs

Chassez le naturel … et le paternel revient au galop! Au moment où l’extrême- droite pense crier victoire un peu partout dans le vieux monde abonné depuis plus ou moins de décennies à la „démocratie“ comme l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie, la Hongrie, voire les Etats-Unis, etc., le Front national panse ses plaies en France.

Mais panser n’est pas penser, comme le prouve la malheureuse tentative de donner un nouveau nom au parti fondé par Jean-Marie Le Pen. „Rassemblement national“, le nom ne trompe personne et Le Monde nous rappelle à bon escient que ...