So manches wurde in den letzten Jahren über Luxemburg und die Einstellung seiner Bevölkerung während der Okkupation geschrieben. Der Artuso-Bericht beleuchtete die Haltung der Verwaltungskommission in den ersten Monaten der Besatzung. Der Historiker Denis Scuto kommt regelmäßig auch in dieser Zeitung auf diese dunkle Periode des Landes zurück. Zuletzt hatte Mil Lorang mit seinem ausführlichen Beitrag im Tageblatt über die Beteiligung Luxemburger Soldaten an der Tötung von Juden in Osteuropa für Aufmerksamkeit gesorgt.