Nimmt die neue Regierung so langsam Form an? Allerlei Spekulationen zirkulieren seit diesem Wochenende durch die Presse. Wir haben die bisherigen Gerüchte für Sie zusammengefasst:

LSAP-interner Streit um den Posten des EU-Kommissars: Wer für Luxemburg nach Brüssel ziehen wird, steht noch nicht definitiv fest. Arbeitsminister Nicolas Schmit hat aber schon seine Bewerbung in den Ring geworfen. “Ich möchte nicht mehr in die nächste Regierung, sondern möchte EU-Kommissar werden”, lautet seine klare Aussage gegenüber RTL. Damit macht der LSAP-Spitzenkandidat aus dem Osten seinem Parteikollegen Étienne Schneider Konkurrenz. Auch dieser habe ein Interesse an dem Posten in Brüssel, sollen LSAP-interne Quellen wissen. Kommt es zu einem Showdown der beiden Politiker?

Ein Superministerium für die LSAP: Neben dem potenziellen Konflikt Schmit-Schneider ist von den Roten noch nicht viel bekannt. Jean Asselborn soll weiterhin Außenminister bleiben und Romain Schneider könnte mit dem Sektor Gesundheit und Sozialversicherung einem Superministerium vorstehen, schreibt RTL. Für weitere Ministerposten werden Franz Fayot (Wirtschaft), Marc Angel, Taina Bofferding und Tess Burton gehandelt. Dan Kersch soll sich noch unsicher sein, ob er lieber Minister oder Fraktionsvorsitzender wird. Sollte er Innenminister bleiben, könnte seine Macht größer werden: Eventuell wird das Wohnungsministerium dem Innenministerium unterstellt. Damit wäre unsicher, was mit dem bisherigen Staatssekretär für Wohnungsbau Marc Hansen (DP) passieren würde.

Nachhaltigkeit, Justiz und Vizepremier in grüner Hand: François Bausch, Claude Turmes und Carole Dieschbourg von “déi gréng” wären gemeinsam in einem großen Nachhaltigkeitsministerium tätig, spekuliert RTL. Wort schreibt, Dieschbourg würde ein vom MDDI getrenntes Umweltministerium führen, während Turmes die Bereiche Energie und Kreislaufwirtschaft leiten könnte. In dieses Superministerium soll wohl auch das bisherige Agrikulturministerium integriert werden. Auch Sam Tanson von den Grünen wird für einen Ministerposten gehandelt: Die frühere Anwältin soll das Justizministerium übernehmen und so den Weg freimachen für den bisherigen Justizminister Felix Braz, der Vizepremier werden könnte.

Bettel, Cahen, Meisch und Gramegna behalten ihre Posten: Bei der DP scheint das Personalkarussell eingerostet zu sein. Damit würden neben dem Premier-Posten auch die Ministerien Bildung, Finanzen, Familie, Integration und Großregion in der Hand der Blauen bleiben. Laut RTL zeichnet sich allerdings auch ab, dass Mondorfer Bürgermeister Lex Delles, der ein beachtliches Wahlergebnis einfahren konnte, Innenminister werden könnte.

Fernand Etgen als Chamberpräsident: Der bisherige erste Bürger des Landes, Mars Di Bartolomeo (LSAP) könnte bald ausgetauscht werden. Es scheint, als wolle die neue Regierung Fernand Etgen (DP) den bisherigen Landwirtschaftsminister als Chamberpräsident etablieren, schreibt RTL.

Kleinere Regierung, oder doch nicht: Nach dem Motto “Viele Köche verderben den Brei” soll die kommende Regierung auf weniger Personal setzen. RTL geht davon aus, dass jede Partei fünf Ministerien zugeteilt bekommt und keine Staatssekretär-Posten geschaffen werden. Andere Quellen widersprechen dem allerdings: Mit sechs Ministerien für jeweils DP und LSAP sowie fünf für déi gréng wäre die Regierung stärker besetzt als bisher.