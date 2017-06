Wagner neuer Präsident, Fernandes nicht mehr dabei

Dies aus gesundheitlichen und familiären Gründen, wie es in der Pressemitteilung des Wohnungsbauministeriums heißt. Gerüchte über einen Rücktritt hatte es bereits im Vorfeld gegeben (► Link ).

Dass der Fonds du logement einen Verwaltungsrat in dieser Form erhält, ergibt sich aus der Gesetzesreform des öffentlichen Bauträgers, die am 1. Juli in Kraft tritt. Der Ministerrat stimmte ebenfalls dem Vorschlag von Wohnungsbauminister Marc Hansen zu, Claude Wagner mit sofortiger Wirkung noch in den „Comité directeur“ zu nominieren, um diesem vorzusitzen und den Übergang bis 1. Juli zu organisieren.

Tania Fernandes scheidet demnach sofort aus ihrer Funktion aus, die sie nach der Absetzung des geschassten Daniel Miltgen übernommen hatte. In der Mitteilung bedankt sich Minister Marc Hansen ausdrücklich bei Fernandes für die in diesen zwei Jahren und einer sehr komplexen Übergangsphase geleistete Arbeit. Ihr Engagement sei „exemplarisch“ gewesen.

Präsident: Claude Wagner (Vertreter des Wohnungsbauministers)

Mitglieder: Luc Schockmel (Vertreter des Wohnungsbauministers)

Raymond Bausch (Vertreter des Finanzministers)

Nadine Welter (Vertreter des Ministers der zuständig für den Mittelstand ist)

Louis Reuter (Vertreter des Ministers der zuständig für die öffentlichen Bauten ist)

Laurent Deville (Vertreter des Innenministers)

Dominique Faber (Vertreter des Familienministers)

Christel Chatelain (Vertreterin der „Chambre de commerce“)

Tom Wirion (Vertreter der „Chambre des métiers)

Serge Hoffmann (Vertreter des Syvicol)

Marcel Goerend (Vertreter des LCGB)

Eugène Bausch (Vertreter des OGBL)

Georges Dennewald (Vertreter der CGFP).

Die Nominierung der Mitglieder des Verwaltungsrat gilt für 5 Jahre.