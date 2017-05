Polnische Gemeinschaft in Luxemburg feiert

Mittels eines offiziellen Empfangs im "Centre culturel Schéiss" feierte die polnische Gemeinschaft am Donnerstagmittag offiziell ihren Nationalfeiertag. Dabei handelt es sich um den Tag der Verfassung. Die Verfassung selbst stammt vom 3. Mai 1791. Sie gilt als erste moderne Verfassung Europas und als weltweit zweitälteste – lediglich die der Vereinigten Staaten ist älter.

Es war der erste Nationalfeiertag, zu dem der neue polnische Botschafter in Luxemburg, Piotr Wojtczak, eingeladen hat. In seiner Rede strich er die gemeinsamen Werte von Polen und Luxemburg, etwa Toleranz und Demokratie, hervor. Zudem sehe er in vielen Bereichen, etwa bei Start-Ups und im Weltraum, Potenzial für eine weitere Zusammenarbeit der beiden Länder, erklärte er.

Die Europäische Union sieht er vor gewaltigen Herausforderungen stehen. Um diese zu bewältigen, brauche es einen Dialog zwischen Partnern, unterstrich er. Dass einige Länder als Lehrer auftreten und andere wie Schüler behandeln, sei nicht die richtige Herangehensweise.