Forschung am praktischen Beispiel

Zum ersten Mal wurde die Rockhal auf Belval ausgewählt, um Jung und Alt die Welt der Wissenschaft näher zu bringen. 24 wissenschaftliche Workshops weckten das Interesse der Besucher. An allen Ständen herrschte reger Andrang. Die Wissensgier der Anwesenden, insbesondere der Kinder und Jugendlichen, war groß. In Erfahrung bringen konnte man etwa, wie unser Verdauungssystem funktioniert oder welche Geheimnisse sich hinter der Schwerkraft verstecken. Die Researchers’ Days vermitteln nicht nur altbekanntes Wissen, sondern geben auch Einblicke in die neueste Forschung. Auf viel Interesse stieß u.a. das Thema „künstliche Intelligenz“. Wie programmiert man einen humanoiden Roboter oder wie kann moderne Technik auf Handzeichen reagieren, waren einige der Fragestellungen.

