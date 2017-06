Die Hitze kommt mit aller Macht zurück

Am Sonntag war es heiß, für den Wochenstart wird es sogar noch wärmer. Für Dienstag erwarten die Meteorologen von Meteolux Temperaturen von bis zu 33 Grad und bis Donnerstag sogar Spitzenwerte von bis zu 36 Grad. In Trier werden sogar bis zu 38 Grad erwartet.

In der Gemeinde Maertert-Wasserbillig gibt es schon Planspiele für Hitzefrei. Steigt die Temperatur auf über 35 Grad, dürfen die Kinder daheim bleiben.

Pünktlich zum Sommeranfang am Mittwoch kommt der Hochsommer mit aller Macht. Neben hoher Ozonwerte wird auch eine hohe UV-Strahlung erwartet. Kopfbedeckung, langärmlige Kleidung oder Sonnencreme im Freien sind jetzt notwendig.

Die Ozonwerte steigen mit der Hitze. Am Boden entsteht Ozon besonders in Ballungsgebieten bei der Zersetzung von Luftschadstoffen wie Stickstoffdioxid durch Sonnenlicht. Durch intensiven Sonnenschein, hohe Lufttemperatur, geringe Windgeschwindigkeit und niedrige Luftfeuchtigkeit kann der Anteil des Gases in der Luft rasant ansteigen - besonders auf den Hauptverkehrsachsen.

Der Schwellenwert von 180 Mikrogramm (millionstel Gramm) Ozon pro Kubikmeter Luft könnte bereits am Dienstag erreicht werden. Die Hitze kann besonders bei älteren Menschen zu Herz-Kreislauf-Problemen, Kopfschmerzen und Krampfanfällen führen. Zusätzliche Belastungen sollte man also vermeiden.