iOS 10-Update sorgt für für unbrauchbare Geräte

Apple hat am Dienstag das neue mobile Betriebssystem iOS 10 für alle Nutzer freigegeben. Die Installation der Aktualisierung über das WLAN hat aber offenbar zahlreiche iPhones und iPads temporär unbrauchbar gemacht. Die Geräte landeten im sogenannten Wartungszustand. Auf dem Display erschien ein Kabel und die Aufforderung das Gerät an einen Computer anzuschließen.

Es habe ein Problem gegeben beim Update-Prozess, erklärt Apple in einem Statement. Betroffen seien nur wenige Nutzer, die gleich zu Beginn ihr Gerät hätten aktualisieren wollen. Das Problem sei mittlerweile gelöst und man entschuldige sich bei den Nutzern.

Apple rät Nutzern mit Geräten im Wartungszustand das Update via iTunes an einem Computer abzuschließen. Das rät auch das Techportal. Der Umweg via iTunes sei der einzig bekannte Weg, um die Geräte wieder zum Laufen zu bringen. Dazu sollte vor dem Anstecken die neuste iTunes-Version installiert werden. Wenn gar nichts mehr geht, solle man Applecare kontaktieren, so der Rat des Herstellers.

Wie viele Nutzer effektiv betroffen waren, ist ungewiss. Im September 2014 hatte Apple das damalige System iOS 8 wegen eines Fehlers ganz zurückgezogen und stellte einen Tag später eine korrigierte Version online.