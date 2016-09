Ins Freibad am besten über die Grenze

Viele Freibäder in der Region Trier verlängern wegen des guten Spätsommerwetters die Saison. Sie hoffen, die Verluste durch das schlechte Wetter im Juni auszugleichen, berichtet der Südwestrundfunk.

Ganz anders sieht es in Luxemburg aus. Hier hat man bereits Anfang September die meisten Freibäder geschlossen, trotz hochsommerlicher Temperaturen und Schulferien. Vianden und das Freibad in Grevenmacher sind dicht.

Glück hat man noch am Baggersee Remerschen. "Wir haben noch bis Donnerstag 15. September geöffnet," heißt es von der Mosel. Eine interessante Aussage kommt von Veronique Alves. Sie ist die Direktorin des Aquasud Differdingen: " Wir sind in der Saison auf studentische Hilfskräfte angewiesen. Allerdings fallen die jungen Helfer am 15. September (Schulanfang) weg. Zudem kann man die Saison nicht mehr so gut abschätzen". Veronique Alves meint damit das Wetter.

In den vergangenen Jahren war der Sommer im Juli und August in Luxemburg verregnet. Dafür präsentierte sich der September von seiner hitzigsten Seite.

In der Region Trier nutzt man den Spätsommer um die Kassen aufzufüllen. Damit will man die Verluste durch das schlechte Wetter im Juni und Juli ausgleichen. Viele Freibäder bleiben bis zum 28. September geöffnet.