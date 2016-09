Luxemburg ist verschwunden

Die Fernsehzuschauer staunten nicht schlecht, als sie sich am Dienstagabend die Sendung "Tout le monde joue avec la France" auf France 2 anschauten. Bei der Sendung wird das Wissen von Persönlichkeiten und des Publikums getestet. Nun benötigen die Macher der Sendung aber anscheinend Nachhilfekurse in Geografie. Denn auf einer Europa-Karte haben sie ganz einfach die beiden nördlichen Nachbarländer Frankreichs, Belgien und Luxemburg, vergessen.

Das gibt ein schlechtes Bild ab in einer Wissenssendung. Dabei hätte laut belgischen Medien der Fehler vermieden werden können, denn neben Nagui ist einer der Verantwortlichen der Quiz-Sendung Stéphane Bern, der es liebt, immer wieder auf seine Luxemburger Wurzeln zu verweisen und das Land eigentlich kennen müsste. Zu seiner Verteidigung: Bern war dann aber auch der erste, der das Missgeschick zugab und sich bei beiden vergessenen Ländern entschuldigte.

Der Patzer sorge indes aber für viele Lacher in den sozialen Netzwerken. Die Internet-User sparten nicht mit Spott. So wurde sich unter anderem bedankt für die Annektierung beider Länder durch Deutschland.

#TLMJ bravo, la Belgique et le Luxembourg ont été annexés par l' #Allemagne ????!

Andere Zuschauer schüttelten den Kopf und zweifelten den Ernst des TV-Quizes an. Offizielle Reaktionen aus Luxemburg und Belgien blieben aber aus.

On joue avec la France mais on ne connaît pas les frontières avec la #Belgique et le #Luxembourg. Tout le monde en #Allemagne !!! #TLMJ