"Minettstram op Pneuen" von Düdelingen nach Rodange

Psst! Eigentlich ist das Ganze ja noch geheim. Sogar die zuständige Kammerkommission soll erst kommende Woche darüber informiert werden. Ausnahmsweise, und darüber zeigten sich sowohl die Escher Bürgermeisterin Vera Spautz, als auch der für das kommunale Verkehrswesen zuständige Schöffe Henri Hinterscheid, mehr als zufrieden, gestattete Minister François Bausch am Freitagvormittag die öffentliche Präsentation der ersten Pläne zum so genannten "Minettstram op Pneuen".

Ein Mega-Projekt, das sich derzeit noch nicht einmal in den Kinderschuhen, sondern allerhöchstens in den Socken befindet, wie im Laufe der Vorstellung klar wurde. Doch um was geht es eigentlich ganz genau?

In den kommenden Jahren soll mit dem Bau eines später rund 34 Kilometer umfassenden Busnetzes begonnen werden, das auf möglichst geradem Weg - daher der Vergleich mit einer Trambahn - die Südgemeinden von Düdelingen bis Petingen miteinander verbinden soll. In einer ersten Phase soll die Linie zwischen den Gemeinden Düdelingen und Differdingen errichtet werden.

Dabei sollen rund 21 Haltestellen bedient werden und 17 Busse zum Einsatz kommen. Dies bedeutet, dass von jeder der 21 Haltestellen aus, alle siebeneinhalb Minuten ein Bus bestiegen werden kann. Die Durchschnittsgeschwindigkeit der neuen Verkehrsmittel liegt - inklusive Haltezeiten zum Ein- und Aussteigen - etwa 30 Kilometer pro Stunde.

Adrien Stolwijk von "Schroeder & Associés" betonte, dass bislang nur den Schöffenräten der betroffenen Gemeinden die ersten Pläne zum Projekt präsentiert wurden, und dass diese extrem positiv dort aufgenommen wurden. In Petingen habe man gar bedauert, dass die Verbindung zwischen Rodange und Differdingen erst in einer zweiten Phase zustande kommen soll.

Das Projekt erschließt den Südgemeinden ganz neue Chancen, was die Aufwertung der Innenstädte angeht. So könnte in Esch etwa im Bereich Boulevard Kennedy/Boulevard Prince Henri, ein sogenannter "Shared Space" entstehen, wie dies vor kurzem in Bartringen der Fall war. Doch es bleiben viele Fragen offen.

Es ist klar, dass das Ziel nur durch das Zusammenspiel aller Akteure erreicht werden kann, so Stolwijk. TICE und CFL müssen miteingebunden werden, die Gemeinden ihr mehr oder weniger großes (in Esch wohl eher mehr) Scherflein beisteuern. Und der größte Teil der Investition wird selbstverständlich von staatlicher Seite zu tragen sein.