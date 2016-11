Das britische Parlament darf darüber abstimmen, wann die Regierung in London die offiziellen Verhandlungen mit Brüssel über einen Austritt aus der EU beginnt. Das entschied das zuständige Gericht (High Court) in London am Donnerstag.

Den Einspruch der Regierung soll zwischen dem 5. und dem 8. Dezember verhandelt werden.