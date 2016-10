Flüge nach und in Griechenland fallen aus

"Uns liegt die Warnung vor", bestätigt Luxair gegenüber Tageblatt.lu, "bis jetzt (10.00 Uhr) gibt es aber kein Stornierungen oder Verspätungen für die beiden Flüge am Sonntag". Um 15.40 Uhr startet eine Maschine ab Findel nach Heraklion, Kreta. Morgens um 6.20 Uhr geht ein Flugzeug laut Flugplan nach Rhodos.

Ein Streik der griechischen Fluglotsen hat am Samstag Teile des Flugverkehrs innerhalb und außerhalb des Landes lahmgelegt. Viele Flugzeuge seien am Boden geblieben, berichtete der Fernsehsenders Skai am Samstagmorgen. Auch in den kommenden Tagen werde weiter gestreikt. Bis Donnerstag könnte es deshalb immer wieder zu Ausfällen kommen.

Die Fluglotsen protestieren mit ihrem Streik gegen die geplante Umstrukturierung der staatlichen Zivilluftfahrtbehörde. Vor allem die Fluggesellschaft Ryanair hatte den Streik scharf kritisiert. Allein am Sonntag sollen nach Informationen der Gesellschaft alle 109 Flüge von und nach Griechenland sowie innerhalb des Landes ausfallen.

Davon betroffen ist laut Ryanair auch der Flug Nr. FR 6962 von Frankfurt-Hahn nach Kreta am Sonntag. Der Flug Nr. 6251 von Brüssel-Charleroi nach Thessaloniki am Sonntag sowie am gleichen Tag die Flüge von Charleroi nach Korfu und Rhodos.

Weitere Infos unter www.ryanair.com und www.luxair.lu