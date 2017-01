Minus 17,4 Grad in Luxemburg

In der Nacht zum Dienstag erreichten die Temperaturen frostige Minus 17,4 Grad in Böwingen. Das meldete der Wetterdienst kachelmannwetter.de.

Auch anderswo im Großherzogtum war es in der Nacht zum Dienstag sehr kalt. So fiel das Quecksilber in Wiltz auf Minus 12,7 Grad, in Ell auf 13,2 Grad. In Luxemburg-Stadt lagen die Temperaturen um kurz vor sechs Uhr morgens bei Minus 5,5 Grad, in Bettemburg waren es Minus 5,2.

Auch in den kommenden Tagen werden die Nächte sehr kalt. Für Clerf werden am Samstag und Sonntag nach Informationen von wetter.com die Temperaturen auf bis zu Minus 17 Grad fallen. Anfühlen werden sie sich aber wohl eher wie Minus 21 Grad.