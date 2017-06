50 Flüchtlinge in Luxemburg aufgenommen

46 Erwachsene und 4 Kinder wurden am 16. und am 30. Mai in Luxemburg aufgenommen. Das passierte im Zuge der Maßnahmen zur "Relokalisierung" von Schutzbedürftigen aus Italien und Griechenland nach Luxemburg.

Bis Ende 2017 sollen insgesamt 557 Personen aus beiden Mittelmeerländern in Luxemburg aufgenommen werden. Dies wurde im September 2015 auf der Ratssitzung für "Justiz und Inneres" (JAI) beschlossen.

Bereits 111 von 248 Menschen wurden aus Italien nach Luxemburg gebracht; aus Griechenland waren es 217 von 309 Personen. Das "Office luxuembourgeois de l'accueil et de l'intégration" (OLAI) unterstützt die Flüchtlinge bei den weiteren Prozeduren der Asylanträge.