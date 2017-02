2:0 für "Kee Containerduerf am Duerf"

Giftige Altlasten machen den Plänen des Staates für den Bau eines Containderdorfes für Flüchtlinge in Steinfort einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Das Verwaltungsgericht gibt am Mittwoch auch in der Berufungsinstanz der Bürgerinitiative "Kee Containerduerf am Duerf" Recht.

Bislang legte der Staat keine detaillierte Umweltverträglichkeitsstudie für das Projekt vor. Das Gericht sieht darin eine klare Fehleinschätzung. Vor rund zwei Jahren kündigte Innenminister Dan Kersch (LSAP) an, dass Flüchtlinge in Steinfort untergebracht werden sollen. Die Struktur, die durch einen "Plan d'occupation du sol", also eine staatliche Prozedur, errichtet wird, soll später als Erstaufnahmezentrum für 300 Personen dienen. Das wird jetzt nach dem Urteil nicht passieren.

An dem Standort für das Containerdorf wurden zahlreiche giftige Altlasten festgestellt. Hier müssten zunächst Tausende Kubikmeter Erdmasse entsorgt werden. Eigentlich sollte das Flüchtlingsheim bereits im Sommer 2016 an den Start gehen.