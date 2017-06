Sanem: Cecchetti und Piscitelli bei "déi Lénk"

Ende 2016 wurde Gemeinderatsmitglied Piscitelli nicht mehr von der rot-grünen Sanemer Koalition unterstützt, um erneut Präsident des "office social" zu werden. Im März dann stellte die lokale Sektion von "déi gréng" ihre Liste für Oktober vor, ohne Schöffin Cecchetti – in beiderseitigem Einverständnis wie es damals hieß, nach "rezenten Meinungsverschiedenheiten".

Kennt man das Engagement der beiden Politiker, und flattert einem dann eine kurzfristige Einladung ("heute Abend") für einen "point presse" der Sanemer Sektion von "déi Lénk" ins Haus, um deren Liste für die Gemeindewahlen vorzustellen, muss man eigentlich nur noch "1 und 1" zusammenzählen – und ein kurzer telefonischer Gegencheck bestätigt dann auch das Resultat.

"déi Lénk" ist bisher im Sanemer Gemeinderat durch Patricia Arendt vertreten, die ebenfalls wieder bei den Wahlen kandidiert. Die Oppositionspartei wird demnach mit drei aktuellen Gemeinderatsmitgliedern in die kommende Wahl ziehen.

Myriam Cecchetti und Jos Piscitelli stehen persönlich für das erfolgreiche Projekt des Sozialladens der Gemeinde, "Eis Epicerie" in Zolwer (► Link ).Dieser Partei-Wechsel erinnert unweigerlich an die rezente Gründung einer "déi Lénk"-Sektion in Strassen durch Jean-Paul Faber, derzeit parteiloses Gemeinderatsmitglied. Zuvor war Faber Schöffe für "déi gréng" in Strassen gewesen (► Link ).