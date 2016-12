Geldgeschäfte im Profifußball

Darunter sind auch Originalverträge von Spielern samt geheimer Nebenabsprachen, wie der "Spiegel" am Freitagabend berichtete. Grundlage der Recherchen ist ein riesiger Datensatz von insgesamt 1,9 Terabyte, die von der Enthüllungsplattform Football Leaks zur Verfügung gestellt wurde. An der Auswertung waren in den vergangenen sieben Monaten rund 60 Journalisten des Recherchenetzwerks European Investigative Collaborations (EIC) beteiligt.

In seiner neuen Titelgeschichte "Die Geldmeister" befasst sich der "Spiegel" mit der Steuerpraxis europäischer Topfußballer. Dabei geht es im ersten Teil der Serie um die Steuermoral und die Steuertricks der Super-Stars Cristiano Ronaldo und Mesut Özil.

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo von Real Madrid hat beispielsweise jahrelang eine Briefkastenfirma auf den British Virgin Islands genutzt. Darüber kassierte er Werbeeinnahmen in Höhe von rund 75 Millionen Euro. Die spanische Steuerbehörde hat derweil von Mesut Özil eine Steuernachzahlung von 2.017.152 Euro verlangt.