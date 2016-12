Majerus wieder die Königin der Sportlerinnen

Um 19.00 Uhr ging es los. Die Awards Night von sportspress.lu, dem Verband der Luxemburger Sportjournalisten, fand dieses Jahr erstmals in der Coque statt. In Anwesenheit von Großherzog Henri in einer ausverkauften Coque, mit etwa 850 Gästen, wurden der Sportler, die Sportlerin und die Mannschaft des Jahres gekürt.

Bei der Wahl zur Mannschaft des Jahres setzte sich zum dritten Mal in Folge die Tischtennis-Damen durch. Auf Platz zwei folgt die Fußballnationalmannschaft vor ihren Basketball-Kollegen.

Die Sportlerin des Jahres heißt wieder Christine Majerus. Die Radfahrerin überzeugte die Sportjournalisten, die sie mit großer Mehrheit an Platz 1 wählten, vor Mandy Minella und Ni Xia Lian.