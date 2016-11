Uber an Luxemburg interessiert

Ja, Uber möchte seine Angebote in Europa - und auch in Luxemburg - weiter ausbauen, schreibt Transportminister François Bausch in seiner Antwort auf die Frage der Parlamentarier Serge Wilmes und Laurent Mosar. Immerhin wäre Luxemburg eines der wenigen Länder der Europäischen Union, in denen Uber noch nicht aktiv sei.

Und ja, in diesem Zusammenhang seien Vertreter der US-Gesellschaft an das Infrastrukturministerium herangetreten, bestätigte Bausch. Hier sei dem Unternehmen erläutert worden, welche gesetzlichen Rahmenbedingungen für Taxi-Unternehmen in Luxemburg gelten und eingehalten werden müssen.

Ziel der Regierung sei es, das Mobilitätsangebot ständig zu verbessern, so der Minister weiter. Innovative Lösungen wolle man nicht verbieten. Man wolle die sozialen Standards aber nicht herabsetzen und auch die Schein-selbstständigkeit nicht fördern.