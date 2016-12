Das Wetter: kalt und mit Luftdruck-Rekord

Und was für einen, nämlich einen Allzeit-Rekord. Noch nie seit 1947 wurden an der Wetterstation auf dem Flughafen Findel so hohe Lufdruck-Werte gemessen wie an diesem 27. und 28. Dezember. 1.047,2 Hektopascal (hPa) wurden zweimal erreicht. Zuständig dafür war das Hochdruckgebiet, das derzeit über dem Großherzogtum liegt. Der alte Rekord datiert übrigens vom 15. und 16. Februar 1959 und lag bei 1.046,6 hPa.

Ansonsten ist festzuhalten dass es kalt ist und auch bleibt. -9 Grad Celsius in der Nacht von Freitag auf Samstag, jeweils -6 Grad voraussichtlich von Sonntag auf Montag, sowie von Montag auf Dienstag. Tagsüber könnte es am Sonntag mit bis zu +4 Grad am "wärmsten" werden.

Der bereits vorhergesagte Schnee ist ebenfalls immer noch möglich. "Schwache Schneefälle" könnten von Sonntag auf Montag und am Montagmorgen auf uns zukommen, schreibt MeteoLux. Was das Silvesterfeuerwerk angeht, so könnte es derweil durchaus sein, dass Nebel die Sicht trübt.

Alle Informationen auch übers Wochenende gibt es bei MeteoLux.lu