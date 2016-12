Tsunami-Warnung aufgehoben

Nach Erkenntnissen der US-Erdbebenwarte USGS erreichte das Beben eine Stärke von 7,7. Sein Zentrum befand sich 225 Kilometer südwestlich der Stadt Puerto Montt in rund 15 Kilometern Tiefe.

Eine vom Warnzentrum für den Pazifik ausgegebene Tsunami-Warnung wurde nach kurzer Zeit wieder aufgehoben. Dem chilenischen Zivilschutz zufolge kamen bei dem Beben keine Menschen ums Leben.

Auch in der südwestargentinischen Stadt Bariloche war Medienberichten zufolge das Beben zu spüren. Die chilenischen Behörden hatten unmittelbar nach der Tsunami-Warnung eine Evakuierung von Küstengebieten im Süden des Landes angeordnet.

In Chile kommt es immer wieder zu schweren Erdbeben. 2010 richtete ein Tsunami nach einem Beben der Stärke 8,8 in zahlreichen Küstenstädten große Schäden an.