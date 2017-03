Der Bommeleeër-Lehrgang

Will man sprengen, muss man sich entprechendes Material besorgen und natürlich üben. Genau das haben die Bommeleeër gemacht. Mehrere Sprengstoffdiebstähle im Land schreckten 1984/85 die Gendarmerie auf. Einer war ihnen sehr schnell auf der Spur. Kommissar Paul Haan ermittelte in der Frühphase der Anschlagsserie gegen die Attentäter. Er hatte damals einen guten Ruf in Polizeikreisen. Auch heute noch sind seine Ermittlungserfolge in zahlreichen Kriminalfällen legendär.

Haan formulierte mit dem Kollegen Loutsch Anfang Juni 1984 einen Nachtragsbericht an die Staatsanwaltschaft. Dabei kam er der Bande schnell auf die Spur und hatte einen ersten Verdacht zwischen den Diebstählen und den ersten beiden Anschlägen am 30. Mai und 2. Juni 1984 auf Strommasten im Raum Beidweiler geschöpft. Es handelte sich dabei um den Diebstahl von Luxit-Sprengstoff sowie Zündschnur, Zündkabel aus dem Gipsstollen Irthum bei Helmsingen sowie aus dem ehemaligen Dolomithartsteinwerk in Wasserbillig.

Man muss in der Affäre allerdings die Uhr ein wenig zurückdrehen, vor den ersten Anschlag am 30. Mai 1984. Genauer gesagt auf Anfang April. Was bislang in der Öffentlickeit nicht bekannt ist und auch im Bommeleeër-Prozess nicht behandelt wurde: Die Attentäter hatten vor der Anschlagsserie mehrere Testsprengungen durchgeführt. Zwischen dem 4. und 6. April 1984 entdeckte der zuständige Staatsförster auf dem Gebiet Waldhof, Raymond Fraiture, in der Waldparzelle 9 am "Routbroeschten" auf dem Dommeldinger Berg eine gesprengte Eisenschranke. Er meldete den Fall bei der Gendarmerie. Am Tatort wurden Reste der Zündschnur gefunden.

Besonders brisant ist, dass nur wenige Meter hinter der Barriere am 30. November 1985, also anderthalb Jahre später, ein Strommast in die Luft flog. Kurz vor dem Anschlag hatte der damalige Holzhändler Armand Giwer an dem Weg zwei verdächtige Autos beobachtet. Einer der Insassen, ist sich Giwer als Zeuge im Bommeleeër-Prozess 2014 sicher, war das BMG-Mitglied Jos Wilmes.

Eine weitere Testsprengung fand zwischen dem 10. und 11. April 1984 statt. Zwischen Steinsel und Bridel in einem Tannenwald wurde ein 15 Meter hoher Baum umgelegt. Materialspuren wurden keine sichergestellt. Ermittler Paul Haan schreibt in seinem Bericht an die Staatsanwaltschaft: "Die in Waldhof und Heisdorf begangenen Sprengstoffanschläge dürften mit den zwischen dem 20. und 23. Januar 1984 im Gipsstollen Irthum in Helmsingen erfolgten Diebstählen in Verbindung stehen. Zumal am Tatort in Waldhof genau dieselbe Zündschnur vorgefunden wurde wie diejenige, welche im fraglichen Gipsstollen entwedet wurde."

War Paul Haan den Bommeleeërn schon vor der eigentlichen Attentatsserie auf der Spur? Als die Attentate ihren Lauf nahmen, wurde eine neue Ermittlergruppe auf die Beine gestellt. Topermittler Haan war nicht mehr dabei. Er wurde in eine andere Abteilung in ein Büro versetzt.