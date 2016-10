Schleuser aus Luxemburg mit neun Flüchtlingen gefasst

Das Fahrzeug, ein in Luxemburg zugelassener Mietwagen, wurde von einem 41-jährigen Luxemburger mit Migrationshintergrund gesteuert. Im Fahrzeug hätten sich neun syrische Staatsangehörige befunden, die keine gültigen Einreisepapiere hätten vorweisen können, schreibt der ► Link ).

Demnach handelt es sich um zwei Familien aus Syrien, vier Kinder und fünf Erwachsene. Laut ersten Ermittlungen hatte der Fahrer den Auftrag von Verwandten der Flüchtlinge aus Luxemburg bekommen.

Der Mann wollte die beiden Familien in Weil am Rhein von der Schweiz aus durch Deutschland schmuggeln und nach Luxemburg bringen. Dort wollten sie Asyl beantragen. Er habe die Flüchtlinge an einem Treffpunkt in Italien abgeholt, heißt es von der Staatsanwaltschaft in Weil am Rhein. Die Staatsanwaltschaft in Luxemburg wusste am Freitagnachmittag noch nichts von dem Fall.

Die neun Flüchtlinge wurden zu einer Aufnahmestelle in Karlsruhe gebracht. Der Schleuser musste eine Strafkaution hinterlegen. Sein Fahrzeug wurde sichergestellt.