Grethen: "Hat kee gutt Gefill"

Henri Grethen hatte am 13. September sein Interview bei der EZB in Frankfurt am Main. Mit dem Ablauf des Gesprächs ist der ehemalige DP-Minister nicht zufrieden, heißt es laut"Ich hatte während des Treffens kein ganz gutes Gefühl", dies soll er am Montag während der Präsentation der Jahresbilanz des europäischen Rechnungshofs erläutert haben. Er würde ein "Nein" seitens der europäischen Zentralbank bedauern, schreibtEinige der Fragen, die Grethen während des Interviews beantworten sollte, seien "ein wenig eigenartig" gewesen. Er soll über die Risiken befragt worden sein, denen die BCEE möglicherweise ausgesetzt sein könnte, schreibt das

Derartige Fragen seien viel zu frühzeitig und könnten von Grethen, eigenen Aussagen nach, erst nach Amtsantritt beantwortet werden, schreiben die Kollegen.

Wann die Entscheidung nun schließlich von der EZB gefällt wird wisse er nicht, sagt Grethen.