Beide Fußgänger verstorben

Eine 72-jährige Fußgängerin, die am 22. November in Sandweiler auf einem Zebrastreifen angefahren wurde, ist ebenso verschieden wie ein 83-jähriger Mann, der am 21. November in Mondorf angefahren wurde. Auch dieser Unfall war auf einem Zebrastreifen passiert.

Nur wenige Tage zuvor war in Wasserbillig bereits ein tödlicher Verkehrsunfall mit einem Fußgänger passiert.