Auf dem Parkplatz "Freiheetsbaam" zwischen Bridel und Strassen wurde am Montag eine weibliche Leiche gefunden. Aufgrund der ersten Ermittlungen geht die Kriminalpolizei von einem Gewaltverbrechen aus.

Die Frau wurde zuletzt am 13. November gegen 22.00 Uhr in der Hauptstadt, an der Ecke rue du Fort Wedel, rue de Hollerich gesehen. Es soll sich angeblich um eine Prostituierte handeln.

Die Ermittlungen laufen derzeit unter Hochdruck. Die Staatsanwaltschaft, Untersuchungsgericht und die Gerichtsmedezin sind zur Zeit vor Ort. Die Ermittler suchen zu Zeit nach Gegenständen im naheliegenden Waldstück. Voraussichtlich soll die Suchaktion bis in den Nachmittag andauern.

Zeugen, welche zweckdienliche Hinweise liefern können, sollen sich bitte beim CI Gare unter der Telefonnummer 24429500 oder dem Notruf 113 melden.

Zeugen meldeten, dass auf der Autobahn in Richtung Belgien, in Höhe der Brücke Bridel, eine schwarze Damenhandtasche lag. Beim Eintreffen der Polizeibeamten hatte bereits jemand die Tasche entfernt.