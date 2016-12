Affäre Lunghi: RTL setzt Ethik-Arbeitsgruppe ein

Viele mögen die Sitzung vom Mittwoch mit Spannung erwartet haben - vor dem Hintergrund der Entwicklungen der letzten Wochen um die Affäre RTL-Lunghi. Dem Verwaltungsrat wurde eine interne Prüfung der Abteilung Audit & Compliance der RTL Group zu dieser Affäre präsentiert.Dabei begrüßte der Verwaltungsrat, "wie rasch die Vorgänge geprüft wurden", wie es in einer Mitteilung heißt, die auf rtl.lu veröffentlicht wurde. Dies stelle unter Beweis, dass "die von der Redaktion vorgebrachten Sorgen sehr ernst" genommen und "Konsequenzen aus diesem Einzelfall" gezogen würden.

Sensible Sendungsinhalte sollen künftig von einer neu geschaffenen Ethik-Arbeitgruppe berwertet werden, die bei RTL Lëtzebuerg eingesetzt wird. "Darüber hinaus werden die Programmverantwortlichen von RTL Lëtzebuerg in den kommenden Wochen – auch im Austausch mit Einheiten der RTL Group im benachbarten Ausland – die Entscheidungsstrukturen und -prozesse bei RTL Lëtzebuerg überprüfen und gegebenenfalls verbessern" heißt es weiter in der Mitteilung von CLT-UFA.

Wie es aus gut informierten Kreisen hieß, war die Neubesetzung des Direktorenpostens des Medienhauses kein Thema bei der Sitzung des Verwaltungsrates. Im Zuge der Affäre um die Sendung "Den Nol op den Kapp" hatte der langjährige Direktor von RTL Lëtzebuerg, Alain Berwick, seine Demission angekündigt.