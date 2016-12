Alain Berwick verlässt RTL

Alain Berwick ist seit 1994 "Chief Executive Officer" von RTL Lëtzebuerg. Nach über 20 Jahren gibt er die Leitung des Konzerns Ende dieses Jahres auf. Das meldete RTL Lëtzebuerg am Freitagabend. Alain Berwick kam 1986 zum Werbezeitenvermarkter IP Luxembourg und damit zur heutigen RTL Group. 1993 wurde er zum Geschäftsführer von IP Luxembourg ernannt, ein Jahr später übernahm er dann die Leitung von RTL Lëtzebuerg.

Auch nach dem 31. Dezember werde Berwick die Führung der RTL-Gruppe bei seinen Projekten unterstützen, heißt es in der Mitteilung des Senders. Bis Sommer 2017 bleibt er außerdem Mitglied des Verwaltungsrats von CLT-UFA. Dann feiert der langjährige CEO seinen 60. Geburtstag und wird die Firma "in gutem Einvernehmen" verlassen.

"Die unternehmerische Führung von RTL Lëtzebuerg sowie die feste Verankerung unserer Unternehmensgruppe hier in Luxemburg waren für mich stets besondere Herzensanliegen. RTL Lëtzebuerg erfüllt seit Jahrzehnten mit hoher Popularität und Seriösität einen überaus wichtigen öffentlich-rechtlichen Auftrag in unserem Land. Diese herausragende Stellung lässt keine anhaltende öffentliche Diskussion über die Führung des Unternehmens zu. Daher habe ich, schweren Herzens, beschlossen, zum Jahresende die Führung von RTL Lëtzebuerg in neue Hände zu übergeben", erklärte Berwick in der Mitteilung.

Der Hintergrund für diese Entscheidung ist die RTL-Lunghi-Affäre. Diese begann, nachdem ein Beitrag von RTL ausgestrahlt wurde, in dem Mudam-Direktor Enrico Lunghi scheinbar einer Journalistin das Mikrofon aus der Hand riss. Nach langem Hin und Her wird nun die Frage gestellt, ob RTL die Affäre nicht aufgebauscht hat. Auch intern regte sich Widerstand gegen die Direktion. Lunghi ist mittlerweile zurückgetreten.

Berwick war u.a. durch die lang andauernde (Nicht)-Kommunikation nach der Affäre um das teilweise mit unlauteren und deontologisch nicht tragbaren Methoden nachbereiteten Interviews mit dem Mudam-Direktor in die Kritik geraten. Nur die neue Ausrichtung der Sendung von Marc Thoma „Nol op de Kapp“ war die halbherzige Reaktion des Unternehmens. Berwick selbst stand lange nicht für eine Reaktion zur Verfügung und die Redaktion distanzierte sich zunehmend von dem Direktor.

Elmar Heggen, Finanzvorstand (CFO) und Leiter des Corporate Centre der RTL-Gruppe, dankte im Namen des Unternehmens Berwick für seine Leistungen an der Spitze von RTL Lëtzebuerg. In den vergangenen 22 Jahren habe er das Programmangebot des Senders nachhaltig modernisiert, die TV- und Radio-Senderfamilie ausgebaut und das Unternehmen mit großer Effizienz in die digitale Medienwelt geführt.

Wer Alain Berwicks Nachfolger an der Spitze von RTL Lëtzebuerg wird, wird das Unternehmen später mitteilen, so die Mitteilung.