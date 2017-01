Es wird wärmer

Es war einfach nur kalt! In den vergangenen Tagen hatte sich der Winter mal so richtig geoutet. Die Meterologen schossen eine Wetterwarnung nach der anderen raus. Am Wochenende hatten die Temperaturen noch mal so richtig (nach unten) angezogen.

Es gibt jetzt einen kleinen Lichtblick. Die kommenden Tage werden "wärmer". Die Temperatur wird sich tagsüber um die Null-Grad-Grenze einpendeln. Es sind sogar Plusgrade dabei. In der Nacht wird es noch ein wenig kälter sein.

Das schöne Wetter am Wochenende hatte in jeder Hinsicht kleine Rekorde gebrochen: kalt, frische Luft, Weitsicht und ein Wintersport im Norden von Luxemburg. Mehr in unserer Bildergalerie (siehe oben).