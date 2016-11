Neue Aufnahmeeinrichtung in Esch geplant

Viele Auffangstrukturen für Flüchtlinge sind in einem schlechten Zustand. Diese Situation soll nicht so bleiben. In der ehemaligen Ediff-Schule in Esch Lallingen werden kurzfristig Flüchtlinge untergebracht werden, so die Escher Bürgermeisterin Vera Spautz gegenüber dem Tageblatt.

Seit dem Erdrutsch auf der monnericher Bauschuttdeponie steht die Ediff-Schule leer. In der vergangenen Woche haben dort Renovierungsarbeiten begonnen. Die Regierung plant in dem leerstehenden Gebäude in den kommenden Wochen vorübergehend Asylantragsteller unterzubringen, das bestätigte die Escher Bürgermeisterin Vera Spautz am Freitag gegenüber dem Tageblatt.

Die Flüchtlinge werden nun solange dort bleiben bis die Aufnahmeeinrichtung am Escher Quai Neudorf fertiggestellt ist. Anschließend soll eine Polizei-Schule in dem Gebäude untergebracht werden, so Vera Spautz. Weitere Details werden am kommenden Montag um 18:30 während einer Informationsveranstaltung im Escher Rathaus bekannt gegeben werden.