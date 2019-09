Ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw hat sich am Montag (2.9.) um 17.20 Uhr in der Avenue John F. Kennedy auf Kirchberg ereignet. Der Motorradfahrer war in Richtung Stadtzentrum unterwegs, als er in ein vor ihm fahrendes Auto prallte. Dabei hatte er Glück im Unglück: Er trug nur leichte Verletzungen davon.

Später stellten Polizisten fest, dass der Mann eindeutig zu tief ins Glas geschaut hatte: Der zulässige Höchstwert wurde erheblich überschritten. Damit war er seinen Führerschein los und erhielt außerdem ein provisorisches Fahrverbot.