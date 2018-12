Seit 1973 verkehren im Fond-de-Gras die Dampfloks des Train 1900. Nach wie vor faszinieren diese urigen Maschinen Groß und Klein. Der Fotograf Georges Huberty hat in einem eben erschienenen Buch den unnachahmlichen Zauber dieser fauchenden Ungetüme verewigt.

INFO Georges Hubertys Buch umfasst 360 Seiten mit 247 Fotos. Es ist bei den Buchhandlungen Ernster, Diederich und Alinéa für 49 Euro erhältlich. Zudem ist es bei Photo Mirgain vorrätig.

Man kann es aber auch direkt beim Autor durch Überweisung auf das Konto

LU81 1111 1789 1345 0000 von Georges Huberty bestellen. In diesem Fall kommen 8,40 Euro Portokosten hinzu.

Georges Huberty ist in der Welt der Fotografie kein Unbekannter: Der Meister seines Faches war in der Tat bis zu seiner Pensionierung Inhaber des „Photo-Ciné-Studio Mirgain et Huberty“ in der Hauptstadt. Er ist aber auch als freiwilliger Museumsbahner beim Train 1900 aktiv.

Die alten Dampfrösser, die herrliche Natur rund um den Titelberg, aber auch die Gleis-, Signal- und Bahnhofsanlagen bieten ihm dort fotografische Motive à gogo. Huberty streift denn auch seit fünf Jahren mit seinen Kameras bewaffnet durch das alte Bergbaurevier zwischen Rodange und Niederkorn und lichtet die einzigartige Atmosphäre, die diese urige Technik erzeugt, ab. Das Resultat seiner Bemühungen hat er nun in einem über zwei Kilo schweren Schmöker vereinigt, den man jedem Anhänger antiker Eisenbahntechnik getrost unter den Christbaum legen darf.