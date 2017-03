Unfall vorgetäuscht und Biker ausgeraubt

Ein Motorradfahrer war am Samstagmorgen kurz nach 5.00 Uhr unterwegs zu seiner Arbeit. Auf der Strecke Ehnen - Lenningen (CR144) bemerkte er ein Fahrzeug mit eingeschalteter Warnblinkanlage und geöffneter Motorhaube. Daneben stand eine Frau und machte Zeichen mit einer Taschenlampe. Die Frau gab in französischer Sprache an dass sie eine Panne hätte.

Die Frau des Bikers wurde gegen 06:10 Uhr von den Arbeitskollegen ihres Mannes angerufen. Ihr Mann sei noch nicht bei der Arbeit erschienen. Daraufin machte sich die Frau auf die Suche nach ihrem Mann und fand ihn bewusstlos neben seinem Motorrad liegen.

Er war von unbekannten Personen zusammengeschlagen worden, konnte sich jedoch an nichts mehr erinnern. Aus seiner Umhängetasche wurde Bargeld gestohlen. Das vermeintliche Unfallfahrzeug war ein dreitüriger Kleinwagen, älterer Jahrgang, Typ Peugeot 205, eventuell mit französischen Kennzeichen.

Zeugen, denen gegen 05:15 Uhr auf dieser Strecke etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevenmacher unter der Nummer 4997-7500 zu melden.