Die Weltraumindustrie in Luxemburg hat mit der Schieflage von Planetary Resources eine Schlappe hinnehmen müssen. Das ist allerdings kein Grund, die Anstrengungen, in den Weltraum zu expandieren, aufzugeben. Das Gegenteil ist der Fall. Eine komplette Industrie und eine Vision wegen eines kleinen Rückschlags aufzugeben, wäre falsch. Insbesondere wenn so vieles auf dem Spiel steht.

Den Weltraum zu erforschen, bedeutet, neues Wissen zu erlangen. Es bedeutet, die Wissenschaft voranzubringen. Es bedeutet, besser zu verstehen, wo die Menschheit herkommt, wo die Erde herkommt, wo das Universum herkommt.

Den Weltraum zu besiedeln, bedeutet, neue Chancen für die Menschen zu erschließen. Es bedeutet, einen Plan B zu haben für den unausweichlichen Fall, dass die Erde irgendwann nicht mehr bewohnbar ist oder genug Platz für uns alle bietet. Es bedeutet, Grenzen zu überwinden und den Menschen an neue Grenzen zu bringen.

Die Ressourcen des Weltalls zu nutzen, bedeutet eine neue Lebensqualität für den Menschen. Es bedeutet neuen Luxus und neue Technologien. Dafür nutzen wir besser kahle Steine im Asteroidengürtel, als dafür die Erde zu zerstören.

Der Weltraum bietet mehr, als bisher absehbar ist. Wegen eines verlustreichen Geschäftes darauf zu verzichten, wäre einfach verantwortungslos.