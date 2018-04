Luxemburg gibt sich ein neues Tierschutzgesetz. Zum ersten Mal ist darin festgehalten, dass Tiere eine Würde besitzen. Doch was kann ein solches Tierschutzgesetz leisten? Das Gesetz verbietet eine ganze Reihe Praktiken, wie zum Beispiel Tiere als Preis in einem Gewinnspiel zu verspielen. Das Gesetz verbietet allerdings nicht das Jagen oder Schlachten von Tieren.

Bereits das alte Tierschutzgesetz hatte es verboten, Tiere zu töten, wenn dafür keine Notwendigkeit besteht. Das hat aber nie verhindert, dass Tiere für den Fleischkonsum getötet wurden, der – wie viele Menschen, die sich fleischlos ernähren, beweisen – nicht zwingend notwendig ist. Damit ein Gesetz in einer Gesellschaft als legitim erachtet wird, muss eine Mehrheit diesem zustimmen oder es für sinnvoll befinden. Ein Gesetz, das etwa den Fleischkonsum verbieten würde, würde in der Gesellschaft keine breite Zustimmung finden.

Betrachtet man, so wie viele Tierschützer und Tierrechtler es tun, eine Gesellschaft ohne Tierausbeutung als erstrebenswert, ist ein Verbot also kein gangbarer Weg. Vielmehr muss dazu ein Umdenken in der Gesellschaft stattfinden. Trotzdem sollte man das neue Tierschutzgesetz nicht als wertlos abtun. Dass irgendwann die Würde der Tiere in einem Gesetz erwähnt wird, hätte vor gar nicht so langer Zeit noch niemand zu träumen gewagt. Vielleicht ein Zeichen, dass doch ein Umdenken stattfindet.