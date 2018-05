Die Technik macht das autonome Fahren möglich. Der Fahrer kann sich zurücklehnen und die Kontrolle über das Fahrzeug dem Computer überlassen. Das ist ein großer Trend in der Automobilindustrie, der den Verkehr revolutionieren und sicherer machen könnte.

Doch bis dahin muss noch einiges geschehen. Neben den technischen Herausforderungen gibt es auch noch Unklarheiten, wie die Verbraucher diese Fahrzeuge akzeptieren werden. Es mag verlockend klingen, sich morgens in sein Auto zu setzen und das Ziel einzugeben, so wie man es heute mit dem Navi macht. Mit einem kleinen Unterschied. Das Fahrzeug setzt sich selbst in Bewegung und der Fahrer braucht erst wieder aktiv zu werden, wenn das Ziel erreicht wurde.

So etwas Ähnliches gibt es jedoch schon seit langem. Diejenigen, die das Autofahren als Last betrachten, können bereits seit Jahrzehnten auf den öffentlichen Verkehr umsteigen. Auch hier braucht man sich keine Gedanken über Vorfahrten und Ausweichmanöver zu machen und kann sich entspannt zurücklehnen.

Viele Verkehrsteilnehmer entscheiden sich aber bewusst gegen das Gefahren-Werden. Autofahren kann auch in Zeiten von Staus, Erdölknappheit und Klimawandel Freude bereiten. Und diese Freude am Fahren wollen diese Verkehrsteilnehmer nicht unbedingt einem Computer überlassen.