Das ist kein Kommentar eines militanten Nichtrauchers, der Zigaretten am liebsten ganz verbieten möchte. Ich rauche, mal mehr, mal weniger, und habe keineswegs vor, demnächst aufzuhören, um das gleich klarzustellen. Trotzdem bin ich der Meinung, Raucher sollten in Luxemburg mehr Steine in den Weg gelegt bekommen.

Im direkten Vergleich mit anderen Nationen der Welt wirkt es fast lächerlich, dass sich Raucher in Luxemburg, sobald sie im Freien sind, fast alles erlauben können. In Sichtweite einer Schule rauchen? Kein Problem. Auf den Zug wartend am überfüllten Bahnsteig einen Glimmstängel anzünden? Kein Problem. Auf der Terrasse des Eisverkäufers neben einer Familie mit mehreren Kindern die Luft zudröhnen? Kein Problem.

Dass das die Nichtraucher mehr als nur ein bisschen nervt, ist verständlich, und Petitionen, wie die von Daniel Reding, sind die logische Folge. Manche mögen einwenden, dass nicht alle rücksichtslos die Kippen zücken, vor allem in Gegenwart von Kindern. Das ist richtig. Aber nicht alle bedeutet immer noch nicht, dass es keiner tut. Es sind eben diese Ausnahmen, die härtere Gesetze gegen das Rauchen nötig machen.

Luxemburg könnte sich von strengeren Ländern eine Scheibe abschneiden. Ein Beispiel: Uganda fordert beim Rauchen einen Mindestabstand von 50 Metern rund um Plätze, die von Kindern besucht werden.