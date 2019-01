Noch nie konnte der nächste Urlaub einfacher und schneller gebucht werden als in der heutigen, digitalen Zeit. Dank zahlreicher Buchungsportale im Internet kann der Kunde mithilfe von wenigen Klicks verschiedene Hotels, Bars und sogar Flugpreise miteinander vergleichen. Alle wichtigen Informationen können von zu Hause und rund um die Uhr abgerufen werden. Daher könnte man annehmen, Reisebüros und Urlaubsmessen seien nicht mehr zeitgemäß und würden langsam verschwinden.

Die „Vakanz“, die vergangenes Wochenende in der Luxexpo The Box stattfand, widergelegt diese Theorie jedoch vollkommen. Mehr als 30.000 Besucher konnten dieses Jahr gezählt werden. So viele wie noch nie.

Auf insgesamt 17.000 Quadratmetern buhlten rund 230 verschiedene Reiseanbieter aus mehr als 20 Ländern um die Gunst der Besucher. Wie viele Reisen schlussendlich gebucht wurden, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden. Nicht auszuschließen ist, dass viele der Besucher sich danach noch online mit zusätzlichen Informationen versorgen.

Fest steht, von vielen Reisenden wird ein erster persönlicher Kontakt zwischen den Kunden und den Reiseanbietern auch im digitalen Zeitalter als sehr wichtig empfunden. Bei der Urlaubsplanung entscheidet dann doch eher das eigene Bauchgefühl als die Meinung von unbekannten Kommentarschreibern.