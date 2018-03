Ein Wochenende der Parteikongresse liegt hinter uns. Die CSV gab am Samstag in der Däichhal in Ettelbrück ihre Kandidatenlisten bekannt, nachdem lange Monate nur der Name des Spitzenkandidaten offiziell bekannt war. Bei der LSAP war es genau umgekehrt. Die Kandidatenlisten waren in den vergangenen ...