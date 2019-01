Am 14. Februar ist Valentinstag. Und wie in jedem Jahr wird rund zwei Wochen vor dem Fest der Liebe das Fest der Liebe zum Automobil gefeiert. So ist es in Luxemburg Tradition. Das Autofestival hat auf die Verkaufszahlen der Autohändler die gleichen Auswirkungen wie Weihnachten auf den Umsatz der Spielwarenhändler oder der Valentinstag auf den Gewinn der Floristen. Verbraucher in festlicher Stimmung sind ein Segen für den Kommerz.

Die neuesten Automodelle, verbunden mit der Hoffnung auf satte Rabatte, verführen in jedem Jahr Tausende Festivalbesucher zu einer Unterschrift unter einem Kaufvertrag für ein neues vierrädriges Gefährt. Es scheint so, als ob die Vernunft Pause hätte, wenn die Entscheidung über die Antriebsart fällt. Denn die edlen Vorsätze, die viele Kaufinteressierte eigentlich haben, spielen dann keine Rolle mehr.

In einer TNS-Ilres-Umfrage aus dem Jahr 2017 wurden 524 Personen (99 Prozent besaßen damals einen Führerschein) gefragt, ob sie bereit wären, ihr aktuelles Auto gegen einen Elektrowagen einzutauschen. Von den 524 Teilnehmern bejahten 58 Prozent, also 304 Personen, die Frage. “Mehrheit der Luxemburger sagt ‘Ja’ zum Elektroauto”, titelte damals L’essentiel.

Ein Autofestival später liegen die Zulassungszahlen für das Jahr 2018 vor. Im Rekordjahr 2018 wurden insgesamt 52.811 Autos neu zugelassen, doch nur 430 davon waren reine E-Autos. Diese 430 Elektroautos stellen weniger als ein Prozent der Pkw-Neuanmeldungen des Jahres 2018 dar. Zwischen der Realität und dem Umfrageergebnis liegen also Welten.

Wenn man davon ausgeht, dass das Umfrageergebnis die Wirklichkeit abbildet und von den 524 Teilnehmern in der Tat 58 Prozent ihr damaliges Auto gegen ein Elektromodell eingetauscht haben, dann würde dies bedeuten, dass die Umfragemacher für die Verbreitung der Elektromobilität mehr getan hätten als die staatlichen Kaufprämien, die Werbekampagnen der Hersteller und der Stromanbieter sowie der Bau von 800 Aufladestationen zusammen.

Viel wahrscheinlicher ist aber, dass bei vielen der Wunsch nach einem Elektrowagen zwar besteht, es aber nie zu einer Unterschrift unter einem Kaufvertrag kommen wird. Nicht jeder, der die Elektromobilität unterstützt, ist so von der Sache überzeugt, dass er sich auch selbst ein E-Auto zulegt. Die meisten Elektro-Jünger tanken Benzin und Diesel.

Seit nun schon einigen Jahren wird die Elektromobilität als die Lösung aller Mobilitätsprobleme angepriesen. Genauso lange heißt es: “Bald werden die Batterien billiger und haben mehr Kapazität.” Vielleicht spielt die Vernunft bei der Kaufentscheidung dann doch eine wichtige Rolle. Denn es wäre nicht vernünftig, sich heute schon ein Batterie-Auto anzuschaffen, wenn doch die Preise in ein paar Jahren fallen werden und mit einer vollen Batterie deutlich mehr Reichweite erzielt werden kann.

Heute taugen E-Autos höchstens als grünes Statussymbol. Der Tesla in der Garage zeugt – auch wenn er so viel PS wie ein Ferrari hat und doppelt so viel Drehmoment wie ein Leopard-2-Panzer – immer auch vom Umweltbewusstsein des Besitzers. Für alle anderen bleibt der Verbrennungsmotor immer noch die vernünftigste Wahl.