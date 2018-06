Es war an einem Abend im Jahr 1998, als ich gemeinsam mit einem Freund und einem Bekannten erwischt wurde. Ich war 23 Jahre alt. Die Polizei fand drei Gramm Cannabis im Handschuhfach. Ich war der Beifahrer. Mit einem Großaufgebot wurden wir abgeführt und mussten die Nacht voneinander getrennt in kalten, weiß gefliesten Ausnüchterungszellen verbringen. Bevor der Morgen anbrach, wurden wir nacheinander von Polizeibeamten verhört. Sie wollten wissen, wo wir das Cannabis gekauft hatten. Ich gestand, dass ich es aus Holland hatte, wo man zu der Zeit noch ungestört und ohne Vorzeigen eines Ausweises in Coffeeshops einkaufen konnte. Tatsächlich hatte ich es von einem Freund bekommen, der damals das Risiko auf sich genommen hatte, dafür zu sorgen, dass es ab und zu etwas zu rauchen gab. Er war kein “Dealer”. Er verkaufte nur an Freunde und verdiente damit nicht einmal ein Taschengeld.

Ich kann den Polizisten keinen Vorwurf machen. Sie taten vermutlich, was ihnen gesagt wurde. Doch sie wollten mir einreden, dass ich meine Eltern und die Gesellschaft enttäuscht hätte. Wegen drei Gramm Cannabis. Die Staatsanwaltschaft sah von einer Anklage ab.

Ich bin beileibe nicht der Einzige, der diese unangenehme Erfahrung machen musste. Laut Bericht der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EMCDDA), der vergangene Woche veröffentlicht wurde, konsumieren in Europa 17,2 Millionen Menschen im Alter von 15 bis 34 Jahren Cannabis. Einer 2017 von der Regierung veröffentlichten repräsentativen Umfrage zufolge haben in Luxemburg 23,3 Prozent der Befragten im Alter zwischen 15 und 64 Jahren wenigstens einmal in ihrem Leben Cannabis geraucht. Im Bericht der Pressestelle der großherzoglichen Polizei finden sich seit Jahren wöchentlich Meldungen von Bürgern, die wegen des Besitzes einer geringen Menge Marihuana straffällig geworden sind.

Die luxemburgische Regierung hat im Oktober 2017 beschlossen, Cannabis für medizinische Zwecke freizugeben. Auch andere europäische Länder gehen diesen Weg. In den USA ist man derweil schon weiter. Einige Bundesstaaten haben Cannabis auch als Genussmittel legalisiert.

In Luxemburg tut man sich damit noch schwer. Die CSV ist gegen eine generelle Liberalisierung weicher Drogen, wie der Fraktionsvorsitzende Claude Wiseler im Januar gegenüber dem Tageblatt bekräftigte. Auch DP und LSAP zeigten sich von der Idee nicht sonderlich begeistert. Nur “déi gréng”, “déi Lénk” und Piraten/PID scheinen bislang für die Legalisierung zu sein. Und vielleicht wäre auch die ADR zu begeistern, wenn man sein “Tiitchen” doch nur auf “Lëtzebuergesch” bestellen könnte.

Mit der öffentlichen Petition Nummer 1031 könnte sich nun tatsächlich etwas ändern. Der Initiator fordert, dass Cannabis künftig unter bestimmten Bedingungen in Coffeeshops frei erhältlich sein soll. Nach nicht mal einer Woche haben bereits über 7.000 Menschen die Petition unterzeichnet. Das zeigt, wie groß das Bedürfnis nach einer öffentlichen Diskussion in Luxemburg ist. Der Gesetzgeber kann nicht mehr einfach nur wegschauen.

Und mit etwas Weitsicht und Verstand lässt sich die eher gesellschaftsliberale Dreierkoalition vielleicht doch noch zu einem weiteren Wahlgeschenk hinreißen. Damit die Kriminalisierung von Cannabis-Konsumenten endlich aufhört.