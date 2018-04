Die “Purple Lounge” im Casino 2000 in Mondorf füllt sich langsam. Das Licht im Restaurant ist gedimmt, die Gäste nehmen Platz und blicken voller Erwartung in Richtung Bühne. Die ersten Klavier-Klänge ertönen, ein Scheinwerfer beleuchtet Emilie Duval den Weg zum Orchester. An diesem Abend wird die Künstlerin das Publikum mit ihrem “Tribute to Divas”-Programm verzaubern.

Musik ist in der “Purple Lounge” Programm, ebenso wie kulinarischer Genuss nach Brasserie-Tradition zu moderaten Preisen. Zwei Mal jährlich, passend zur Saison, halten neue Speisen Einzug auf die Karte, berichtet Stéphane Krakowska, zuständiger Direktor für den Bereich Gastronomie.

Beliebte Klassiker

Nicht nur bei Konzert-Abenden beliebt ist die Vorspeise “Panier Finger Food” mit frittierten Mozzarella-Sticks, Calamari-Ringen, Schrimps, Hähnchen-Nuggets, kleinen Teigbällchen und feurigen Käse-Jalapeños. Die ab dieser Saison zum ersten Mal angebotene Auswahl erfreut sich vor allem als Aperitif-Begleitung wachsender Beliebtheit bei den Gästen, konnten Krakowska und sein Team beobachten.

Burger-Fans kommen aber auch nicht zu kurz. Sie werden den neuen Chicken-Burger mit knusprigem Hähnchen und Hausmacher-Soße sehr zu schätzen wissen. Neben neuen Vorschlägen wartet die Karte mit bewährten Klassikern wie “Bouchée à la Reine”, paniertem Schnitzel mit Champignonsoße oder “Spaghetti aux scampis Pomodoro” auf.

Sehr zu empfehlen sind die Speisen aus der Auswahl “Les coups de coeur Brasserie”. Lammkeule an Thymian oder das gegrillte Barschfilet mit Olivenöl – beide leichte mediterrane Kost – sind hervorragende Vorboten von Frühjahr und Sommer. Ebenso wie das luftige Kartoffelpüree an Trüffel-Öl, das als Beilage zur Wahl steht.

Das richtige Konzept

Wie in einem Sommernachtstraum fühlen sich nun die Zuschauer, wenn Emilie Duval musikalisch in die Haut ihrer Lieblingsdivas schlüpft. Mal fordernd, mal zart und beschwingt, singt sie Chansons von Edith Piaf, Mega-Hits von Céline Dion oder Whitney Houston. Das Energiebündel reißt die Gäste von ihren Stühlen, bringt sie zum Mitsingen und Mittanzen. Die Stimmung ist auf dem Höhepunkt. Das Dessert, das in diesem Moment kredenzt wird, sorgt dafür, dass sie auch kulinarisch ganz oben bleibt. Die samtweiche “Crème brûlée à la vanille maison”, die “Profiteroles au chocolat”, der erfrischende Obstsalat oder der Café gourmand, der von hausgemachten Mini-Eclair, Macaron und Waldfruchttörtchen begleitet wird, runden als süßer Abschluss das Menü ab.

“Im Sommer ist die Erdbeervariante bei unseren Gästen sehr beliebt, die Créme brûlée dagegen hat ganzjährig Saison. Früher hatte der Café gourmand in der Dessert-Hitparade die Nase vorne”, lächelt Stéphane Krakowska. “Music and food”, das Konzept in der “Purple Lounge” scheint nicht nur an diesem Abend voll aufzugehen. Die strahlenden Gesichter der Gäste sprechen Bände. Wer diese einzigartige Atmosphäre live erleben möchte, sollte im Programm der kommenden Veranstaltungen stöbern. Ob “Zirkusfest”, “Tribute to George Michael” oder Aznavour-Abend, die Vielfalt an Veranstaltungen hält sowohl für Gourmets als auch Musikliebhaber den passenden “Leckerbissen” bereit.