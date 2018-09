Wenn der Humpen nicht wär!

Bereits die Ägypter haben Bier hergestellt. Bei uns wird es seit der Römerzeit getrunken, es blieb aber lange Zeit im Vergleich zum Wein im Hintertreffen. Erst im 16. Jahrhundert hat sich der Bierkonsum hierzulande durchgesetzt. Claude Wolf hat sich in die Geschichte des Bieres und der Brauereien eingelesen.

Die Bier-Bruderschaft

Die Braukunst hochhalten. Mit diesem Vorhaben gründete eine Handvoll Freunde vor 32 Jahren die Gambrinus-Bruderschaft. Mit dem Ziel, für den Bierkonsum zu werben und die Erinnerung an das traditionelle Handwerk zu wahren. Mit dem langjährigen Präsidenten, Claude Lorang, blickt Claude Wolf auf eine Erfolgsstory zurück.

„Béier (net méi) wéi fréier“

Seit Jahrhunderten wird Bier in Luxemburg gebraut. Neben dem „Miseler Wéngchen“

ist „onse Béier“ das zweitbeliebteste Getränk der Nation. Und obwohl im internationalen Vergleich die hiesigen Brauereien eher wie Mikroausgaben der Riesen wirken, verstehen sie es, ihre Produktvielfalt und Marketingstrategien am Puls der Zeit zu orientieren. Daisy Schengen hat sich in der aktuellen Bier(brauer)landschaft Luxemburgs umgesehen.

Hobbybrauer aus Leidenschaft

Es war mehr als die sprichwörtliche „Schnapsidee“, die heute zum Erfolg der Mikrobrauerei „Bare Brewing“ geführt hat. Die „Leidenschaft fürs Bierbrauen“ sei entscheidend, unterstreicht einer der drei Gründer, Nico Kleer. Im Gespräch mit Daisy Schengen verriet er, dass ihr Bier demnächst aus dem Süden Luxemburgs kommen wird.

Eingebettet in schmerzlicher Geschichte

Die Normandie hat viele Gesichter: das landwirtschaftliche mit den berühmten Hecken um die Felder, das industrielle mit der Milch- und Käsewirtschaft, den Häfen sowie den Raffinerien, ein kriegerisches von Wilhelm dem Eroberer bis hin zu den Landungsstränden und dem Tourismus, zu dem 40 Golfplätze gehören. Helmut Wyrwich hat auf einigen davon gespielt und kann Geschichte und Geschichten über sie erzählen. Heute: Omaha Beach über den Landungsstränden des 6. Juni 1944.

Wrack der „Endeavour“ von James Cook identifiziert

Über 200 Jahre galt das Schiff von James Cook als verschollen. Die Entdeckung

der „Endeavour“ löst nun eines der größten Rätsel der maritimen Geschichte. Die Ausgrabung soll noch rechtzeitig vor dem 250. Jubiläum der Landung Cooks in

Australien abgeschlossen sein, berichtet unsere Korrespondentin Barbara Barkhausen.

Die Wagen des legendären Lémurie-Express auf Madagaskar rollen noch. Wer Madagaskar auf der Schiene erkunden will, muss sich sputen. Etliche Strecken sind stillgelegt. Am historischen Bahnhof in der Hauptstadt Antananarivo sind die Türen zum Bahnsteig verschlossen. (dpa)

Nutzfahrzeug für die Familie

Der Opel Combo ist sich eigentlich als Nutzfahrzeug zu schade. Dafür lieben ihn die Familien als Combo Life, meint Marc Schonckert.

Ruhe und Zero Emission in der Stadt

VW stellt den e-Crafter für den maßgeschneiderten Einsatz auf städtischem Gebiet vor. Marc Schonckert hatte das Vergnügen.

Vom Reißbrett zur Startbahn

Unter Leitung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat sich ein Team von EU-finanzierten Forschern zusammengefunden, um den Flugzeug-Entwicklungsprozess zu vereinfachen und dabei effizienter, umweltfreundlicher und kostengünstiger zu gestalten. (Quelle: DLR)

„Wir sind verliebt!“

Mitten im Zentrum von Düdelingen steht ein von außen sehr schlicht gestaltetes Gebäude. Das Logis-Hotel „Cottage“ punktet aber mit seinen inneren Werten: Gastfreundschaft, kulinarischem Genuss und abwechslungsreichem Angebot, berichtet Daisy Schengen.

Lebender Rasenmäher als Haustier

Die Haltung von Ziegen ist relativ einfach, denn diese Tiere sind recht anspruchslos. Dennoch müssen deren spezifische Wesensmerkmale Beachtung finden.

Künstler und Erfinder

Schon mal was von Leonardo da Vinci gehört? Klar, oder? Das ist der Maler, der die „Mona Lisa“ gemalt hat, das bekannteste Gemälde der Welt. Aber Leonardo da Vinci war mehr als nur Maler, er war auch Wissenschaftler, Architekt, Philosoph und Ingenieur. Ein Mann, der wirklich alles konnte, findet Heike Bucher.

Daisy Schengen/Marc Schonckert