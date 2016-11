Erster "Arbeitsunfall": Check!

Erster Sonnenbrand: Check! Erste tierische Begegnung im Meer: Check! Erste "negative" Eindrücke Australier betreffend: Check! Noch immer sehr glücklich? Check!

Langsam, aber sicher habe ich mich nun in Coogee niedergelassen und mein Leben hier ist strukturiert und organisiert (so weit wie ich es für angemessen halte). Mit meinem Job bei „VMG Global“ habe ich allerdings nicht begonnen, da fast jeder, der die erste Woche dort absolviert hatte, mir davon abgeraten hat. In dieser Woche habe ich noch im „Tropicana“ gearbeitet, um meinen Chef und meine Mitarbeiterinnen nicht im Stich zu lassen. Danach wollte ich ja bei VMG starten, doch wie gesagt, fast jeder der Neulinge riet mir davon ab. Gründe dafür seien die Grobheit mancher Menschen, die man ansprechen muss; Langweile, da man den ganzen Tag über rumsteht und nicht wirklich tätig ist; das frühe Aufstehen; der Konflikt zwischen Geld für sich selbst verdienen oder für die Wohltätigkeitsorganisation und die niedrige Erfolgsquote bei den Meisten. Fast alle sind zu ihren alten Jobs zurückgekehrt, wo sie Stabilität und Verlässlichkeit erwartet. Hinzu kommt, dass ich die „Tropicana-Girls“ ins Herz geschlossen habe und mich dort einfach wohlfühle. Die ganze Truppe ist echt gut drauf und wir unternehmen viel gemeinsam in unserer Freizeit. Ich brauche kein Geld für Busfahrten auszugeben, da das „Tropicana“ nur 10 Minuten zu Fuß von meiner Wohnung entfernt ist und ich gratis Essen bekomme.

Deswegen habe ich mich gegen VMG entschieden. Mein Chef ist froh, dass ich nun doch bis Anfang Februar bleiben werde, also bis ich Sydney verlasse. Ich denke, dass VMG eine wunderbare Gelegenheit für Interessierte ist, die eine lang andauernde Karriere im "Sales und Marketing"-Bereich starten wollen und demnach auch viel Zeit investieren können/wollen. Für Backpacker ist ein solcher Job leider nicht ideal, denn wenn man fast ständig pleite ist und man eine Woche ohne Einkommen auskommen muss, kann es kritisch werden. Es fühlt sich richtig an, meine Arbeit als Kellnerin weiterzuführen und infolgedessen werde ich genau das tun. Außerdem ist meine Woche dann abwechslungsreicher gestaltet, da ich manchmal die Morgenschicht zugeteilt bekomme, manchmal die Abendschicht. Jede Woche ist anders eingeteilt, es wird also nie langweilig und routinemäßig (Perfekt!).

Das Wetter war während den letzten zwei Wochen sehr warm und sommerähnlich, daher auch der Sonnenbrand! Und das mit Schutzfaktor 50! Sarah sagte mir, dass es sogar in Melbourne echt warm war. Melbourne ist bekannt für sein unbeständiges Wetter ("Four seasons in one day"). Mein Leben bestand aus Arbeit, Strand und Meer, Barbecues, gemütliche Abende mit meinen Mitbewohnern, Ausgehen und ein Paar von Sydney’s schönsten Plätzen erkunden. Als ich letzten Mittwoch am Strand war, schrien auf einmal fast alle anderen Strandbesucher auf und ein ehrfürchtiges Murmeln folgte darauf.

Ein Wal war mit seinem Kalb ganz nahe am Ufer und beide genossen sichtlich das gute Wetter. Die vielen Menschen schienen sie nicht zu stören. Ein wunderschöner Anblick! Leider habe ich kein Foto davon, ich wollte nicht damit anfangen Fotos zu machen, aus Angst, dass jeder zu den Walen rennen und sie dann in die Flucht schlagen würde. Es war schöner zu sehen, dass jeder die Wale respektierte.

Kurz darauf ging der Hai-Alarm los, was definitiv nicht so amüsant und friedlich war. Die Haie sind nie weit weg, doch mit Hilfe von Hubschraubern, werden die Meere an beliebten Stränden ständig kontrolliert. Wenn ein Hai also zu nahe ans Ufer heranschwimmt, wird nicht gezögert, und der Alarm getätigt.

Ich hatte außerdem meinen ersten Arbeitsunfall! Außer ein paar blauer Flecken ist mir allerdings nicht passiert. Das Tropicana ist mit dem Burger Barrel verbunden. Meinem Chef gehören beide Lokale, deswegen arbeitet jede von uns, die vollzeit arbeiten möchte, in beiden Lokalen. Die Arbeit im Burger Barrel ist einfacher, da die Kunden an der Bar bestellen und die Speisekarte nicht so breitgefächert wie die im Tropicana ist. Der Laden ist auch nicht so groß, was das Putzen beim Schließen einfacher gestaltet.

Mein kleines Missgeschick hat beim Putzen stattgefunden. Nachdem jeder Gast gegangen ist (wofür manche eine Ewigkeit brauchen, zumals gegen 10 Uhr abends), fangen wir an den Boden zu fegen und zu wischen. Beim Wischen verwenden wir ein Produkt, das den Boden verdammt glitschig macht (Ihr wisst was jetzt kommt...). Ich habe schon öfters das Gleichgewicht deswegen verloren, konnte mich aber immer wieder auffangen. Dieses Mal nicht! Ich war gerade fertig mit wischen und wollte den Mopp wieder in den Eimer tunken, rutschte aus, fiel um wie ein gefällter Baum und trat währendessen gegen den mit Putzwasser gefüllten Eimer.

Resultat: Ich auf dem Boden, pitschnass, meine Kollegen voller Panik, da ich echten Krach verursacht habe. Sie haben gedacht, mein Kopf wäre auf dem Boden aufgeschlagen. Mir ging es gut und außer ein paar blauen Flecken und nassen Kleidern war nichts passiert (am nächsten Tag ar ich die Attraktion).

Dienstags findet der „5 Dollar Burger –Tag“ im Burger Barrel statt. Die Burger, die normalerweise 10 Dollar kosten, bekommt man für die Hälfte. An diesen Tagen ist die Hölle los und die Kunden stehen Schlange bis auf den Bürgersteig hinaus. Sehr stressig, doch die Zeit verfliegt mühelos.

Überhaupt ist die Arbeit als Kellnerin stressig, doch sie gefällt mir trotzdem. Manchmal hat man aber einfach nur Lust, groben Kunden ordentlich die Meinung zu geigen, doch man muss stets lächeln und freundlich sein. Es kommt vor, dass Kunden einen einfach am Arm packen, nie Danke sagen und einen behandeln, als wäre man minderwertig, nur weil man eine Kellnerin ist. Im Tropicana ist es am Wochenende sehr betriebsam. Infolgedessen ist der Lärmpegel erhöht und dann kann es schon mal vorkommen, dass man, wenn man eine Bestellung aufnimmt, den Kunden nicht richtig hört und nochmals nachfragen muss. Eine Frau mit zwei Kindern reagierte folgendermaßen: Sie taxierte mich fünf Sekunden lang, nahm ihre Hand, formte sie und benutzte sie als eine Art Lautsprecher und schrie ihre Bestellung lauthals heraus. Ja, manche Menschen sind seltsam. Zum Glück sind die meisten jedoch sehr freundlich, was meine aufkommenden aggressiven Gefühle stets wieder beruhigt. Außerdem ist es einfach ein tolles Gefühl sein eigenes Geld zu verdienen! (wenn auch ein bisschen angsteinflößend).

Seit ich hier bin, habe ich sehr viele interessante Menschen kennengelernt. Drei Bekanntschaften haben mich allerdings am Meisten beeindruckt: Die erste Bekanntschaft kommt ursprünglich aus dem Libanon. Das Leben in diesem Land könnte nicht unterschiedlicher vom Leben in Luxemburg sein. Wenn man hört, wie es dort zugeht (hinzu kommt, dass der Libanon an Syrien grenzt...), lernt man sein Land und die Sicherheit dort sehr wohl zu schätzen. Die Kindheit meiner Bekanntschaft bestand aus Drogen, Gewalt, Alkoholkonsum und Gefängnis. Und das mit nicht mal 18 Jahren. Als ich erzählte, dass ich bis jetzt bei meinen Eltern gewohnt habe, war das Staunen groß. Meine Kindheit war Spielen, Geschenke, Sicherheit, Geborgenheit und Bildung.

Wir sollten den Lebensbedingungen in Luxemburg mehr Wert und Anerkennung geben. Denn es ist leider nicht selbstverständlich, dass man seine Meinung offen äußern darf, ohne dafür „bestraft“ zu werden. Wir alle wissen das, doch wenn man die persönliche Geschichte eines Menschen hört, öffnet es einem die Augen auf eine andere Weise und zeigt einem, dass solche entsetzlichen Gegebenheiten real sind.

Meine zweite Bekanntschaft ist ein waschechter Australier. Mit 21 Jahren hat er fast alle Länder Europas bereist. Die ersten Wörter, die mir in den Sinn kommen, wenn ich ihn beschreiben müsste, wären: Ein freier und verrückter Geist. Meditation, Astrologie, Spiritualität, Abenteuer, Unkonventionalität; er lebt unter diesen Begriffen.

Er liebt das Leben und seine Geschichten, die er erlebt hat, sind inspirierend. Er glaubt daran, dass das Leben einen belohnt, wenn man stets positiv ist und auf sein Bauchgefühl hört. Er hat mich durch zwei beliebte und historische Gegenden Sydneys ( ► Link ) geführt: „The Rocks“ in der Stadt, nicht weit vom Opera House entfernt und „Manly Beach“, im Norden Sydneys. „The Rocks“ ist für seine Pubs beliebt und demnach fürs Trinken. Einer der größten Pubs in dieser Gegend ist für sein riesiges Dach bekannt: Auf dem Dach dieses Pubs hat man einen wunderschönen Blick übers Meer, den Hafen, die Harbour Bridge und das Opera House. Atemberaubend!

Manly Beach ist einer der beliebtesten Strände im Norden Sydneys. Riesige Einkaufsstraßen und Skulpturen beherrschen die Straßen und der Strand ist wirklich wunderschön! Trotzdem ist Coogee noch immer mein Favorit, da die Mischung aus Fischerdorf und Stadt mich einfach fasziniert. Ich habe mein Herz dort gelassen und dort wird es wohl auch bleiben.

Er war es auch, der mir etwas über die Flüchtlingspolitik Australiens erzählen konnte. Fast jeder weiß, dass Australien sehr streng mit diesem Thema umgeht. Für ihn ist dies unverständlich, da die Australier selbst einmal „Flüchtlinge“ waren. Die Flüchtlinge, die von Australien aufgenommen werden, werden meistens auf Inseln abgeschoben, die nach seinen Angaben, wie kleine, gemütliche Gefängnisse seien. Sogar Kinder seien dort. Als ich ihn fragte, ob er zu der Ausnahme gehört, die so denkt, antwortete er, dass viele Australier Mitleid haben und sich fragen wieso sie nicht mehr Hilfsbedürftige aufnehmen können, da sie doch Platz haben.

Es gibt aber auch solche, die zum Rassismus tendieren und sich von Ausländern bedroht fühlen. Ich hatte eine solche Begegnung mit einem Australier im Bus. Dort war eine muslimische Familie und als diese den Bus verließ, fragte er mich, woher ich komme und ob es dort auch so viele Muslime geben würde. Er fing an, mich mit rassistischen Bemerkungen vollzutexten: Muslime seien gefährlich und dumm, würden sich nicht integrieren, und, und, und. Alles was mir blieb, war mich von ihm abzuwenden und mir gehörig auf die Zunge zu beißen. Die Vermischung von Muslim und Islamist wird leider viel zu oft gemacht. Nach dieser "wunderbaren" Begegnung kann ich mir vorstellen, wieso die Flüchtlingspolitik Australiens möglich ist. Meine Bekanntschaft aus dem Libanon ist ebenfalls Muslim und hatte oft mit Vorurteilen zu kämpfen. Beschimpfungen und körperliche Aggressionen sind nicht selten. Die Angst vor Terror sollte uns nicht dumm und rücksichtslos machen; es ist sogar noch wichtiger diese Vermischung nicht zu machen und mit den Muslimen, die einfach nur friedvoll ihre Religion praktizieren wollen, an einem Strang zu ziehen.

Meine letzte mich prägende Bekanntschaft kommt aus Dänemark. Er ist 23 Jahre alt und reist seit zwei Jahren um die Welt. Im ersten Jahr war er in Amerika und ist sogar Obama über den Weg gelaufen (Wir werden dich vermissen, Obama!). Danach stand Asien auf dem Programm und später Australien. Im Dezember wird er nach Hause fliegen und er ist voll motiviert, um sein Medizinstudium zu beginnen. Vor seinen Reisen war er Feuerwehrmann. Er hatte eine Menge mit Flüchtingscamps zu tun und durch diese Arbeit hat er viel gelernt. Diese Erlebnisse haben seine Sichtweise geändert und ihn zu einem besseren Menschen gemacht. Seine Leidenschaft ist, Menschen zu helfen. Es ist ansteckend und inspirierend. Mit 23 Jahren derart reif und gleichzeitig voller Eifer zu sein, verdient Respekt.

Ich kann einfach nur jedem, der die Chance hat auf Reisen zu gehen, ans Herz legen, es auch tatsächlich zu tun! Man lernt haufenweise dazu und inspirierende, und fabelhafte Menschen kennen. Auch wenn man sein Zuhause vermisst und es manchmal unmöglich erscheint. Ich hätte nie gedacht, dass ich mit 20 Jahren mein eigenes Geld verdiene, meine Rechnungen und Lebensmittel bezahle, usw. Kurz: auf eigenen Beinen stehe. Es ist bereichernd, furchteinflößend und wunderschön zugleich. Man fühlt sich lebendig! Wachsen, sich herausfordern, sich besser kennenlernen und das alles, wenn man einfach nur lebt und dabei Spaß hat; was will man mehr?