Abwarten und "Supermoon" genießen

Nach der Neuigkeit, dass Donald Trump tatsächlich Präsident geworden ist und, dass in Christchurch, Neuseeland ein Erdbeben der Stärke 7,8 stattgefunden hat, hat sich das Ambiente in Australien wieder beruhigt. Meine Mitarbeiterinnen waren alle entsetzt darüber, dass ein solcher Mensch wie Trump überhaupt für den Präsidentenposten kandidieren durfte. Niemand hier in meinem Umfeld hat wirklich daran geglaubt, dass Trump eine reale Chance hätte und jetzt ist er tatsächlich Präsident der Vereinigten Staaten Amerikas. Ich selbst weiß einfach nicht, was ich von der ganzen Sache halten soll. In fast jeder Rede Trumps gibt es rassistische und frauenfeindliche Bemerkungen und sein Slogan „Make America great again“ wird nie von Argumenten oder Lösungen untermauert; er behauptet einfach nur, dass er Amerika wieder „bedeutend“ machen wird, was auch immer er genau damit meint. Ich kann es noch immer nicht glauben, dass jemand wie Trump 2016 Präsident von Amerika werden konnte. Werte wie Toleranz, Akzeptanz und Nächstenliebe repräsentiert dieser ja nun wirklich nicht. Da wir aber nur gefilterte Informationen von den Medien gezeigt bekommen und nicht hundertprozentig wissen, wie alles im weißen Haus tatsächlich abläuft, habe ich Hoffnung, dass die Situation weniger tragisch ist wie erwartet. Mehr als abwarten, können wir nicht tun.

Am Tag des Erdbebens in Neuseeland war ich mit meiner Freundin Elena am Telefon als die Tsunami-Warnung herausgegeben wurde. Wir waren beide ziemlich aufgeregt, da Elena Anfang Dezember nach Neuseeland reisen wird und weil Australien direkt neben Neuseeland liegt. Die Medien warnten vor 3-5 Meter hohen Wellen, doch ein paar Stunden später hatte sich die Situation beruhigt. Allerdings gab es mindestens zwei Tote aufgrund des Erdbebens und schon 2011 gab es in der Region von Christchurch ein großes Erdbeben bei dem ungefähr 185 Menschen ums Leben kamen. Neuseeland liegt am pazifischen Feuerring („Ring of Fire“), wo mehrere Kontinentalplatten aufeinander treffen, was die vielen Erdbeben, Vulkanausbrüche und Tsunamis erklärt. Elena und ich hoffen, dass sich die betroffene Stadt und ihre Einwohner schnell erholen werden!

Ansonsten habe ich die letzten zwei Wochen in meinem „Coogee-Alltag“ verbracht. Arbeit, Ausgehen mit meinen Mitarbeiterinnen und mit meinen Mitbewohnern gemütliche Abende verbracht. Am 14. November war der „Supermoon“ die Attraktion. Ana (eine Arbeitskollegin) und ich machten uns auf den Weg zu „Bronte Beach“ um den Mond von einem schönen Fleck aus sehen zu können. Coogee und auch die benachbarten Strände waren beliebte Plätze und dorthin hatten sich viele Menschen begeben, um den Mond zu bewundern.

Fotoapparate, Teleskope und Picknickdecken waren präsent. Es war ein ziemlich windiger und kühler Abend für Sydney, doch das hielt die naturliebenden Australier und Traveller nicht davon ab, vor die Tür zu gehen. Der „Supermoon“ war jedoch alles andere als super. Er war nicht größer und nur minimal heller als üblich. Es war, aber trotzdem eine schöne Erfahrung, die Ana und ich mit chinesichem Essen abgerundet hatten.

Nach Sydney habe ich vor meine drei Monate Farmarbeit zu absolvieren um das zweite Jahr Visa zu bekommen. Das „Second Year Working Holiday Visa“ kann man bis man 35 Jahre alt ist benutzen. Man muss das zweite Jahr also nicht sofort nach dem ersten antreten. Ich bin jetzt 20 Jahre alt – Ich habe also 15 Jahre Zeit um noch mal nach Australien zurückzukehren.

Man weiß nie, was in 15 Jahren alles passieren kann, es wäre also ziemlich doof, die drei Monate „Farmwork“ nicht zu machen. Ich habe vor bis Ende Januar in Sydney zu bleiben, danach kommt die Farmarbeit und anschließend verbringe ich die letzten Monate mit Reisen. Das ist die grobe Skizze meines Plans.

Ich habe schon viele Horrorgeschichten über die Farmarbeit von anderen Travellern gehört. Verrückte, konservative Familien und drei Monate lang komplette Isolation, da man meistens irgendwo in der Pampa ist. „Fruitpicking“ sei Sklavenarbeit, man würde ausgenutzt werden und die Arbeit selbst sei sehr anstrengend. Wenn man es als Au pair bei einer australischen Familie versucht, hat man entweder Glück oder Pech.

Manche Familien sind super nett und man fühlt sich willkommen; andere Familien seien der Horror. Jeder, der mich näher kennt, weiß, dass ich kein großer Fan von Kindern bin, deswegen will ich definitiv nicht während drei Monaten auf irgendwelche Kinder aufpassen. Zum Glück reite ich seit ich 8 Jahre alt bin, deshalb gibt es für mich eine andere Alternative zu „Fruitpicking“ und Au pair. Ich kann auf einer waschechten australischen Pferdefarm leben und dann bekomme ich mein zweites Jahr Visa erstattet. Wenn ich schon für eine lange Zeit isoliert in der Pampa leben muss, dann wenigstens auf dem Pferderücken.

Meine Eltern und Elena wollen mich noch vor meiner Abreise in Sydney besuchen kommen, worauf ich mich jetzt schon freue! Elena wird dann von Neuseeland nach Australien fliegen und bei mir und meinen „Flatmates“ wohnen. Meine Eltern nehmen die große und anstrengende Reise von Luxemburg nach Australien auf sich. Wie gesagt, ich kann es kaum erwarten, sie wiederzusehen und ihnen die wunderschöne Welt Sydneys zu zeigen!

Ich habe mich außerdem noch (indirekt) etwas mit der Flüchtlingspolitik Australiens beschäftigt. Ich habe mich einfach mit meinen Arbeitskolleginnen und anderen Bekanntschaften darüber unterhalten und fast alle haben mir das Gleiche gesagt: Die Australier sind teilweise „narrow-minded“, also engstirnig, da viele von ihnen ihr ganzes Leben in Australien verbracht haben. Manche haben ihr ganzes Leben nur in ihrer Gegend verbracht und sind nicht mal in ihrem eigenen Land gereist. Die logische Konsequenz: Ignoranz und wenig Allgemeinwissen. Die Lebensqualität in Australien ist sehr gut. Es ist ein wunderschönes und wohlhabendes Land. Wenn man nichts anderes kennt, ist es leichter, kein Mitgefühl für andere zu empfinden, da man es sich einfach nicht vorstellen kann, wie es ist im Krieg und Leid aufzuwachsen. Zum Glück sind aber nicht alle Australier so.

Dann ist mir zudem noch etwas Überraschendes passiert: Da Luxemburg so ein kleines Land ist und die Meisten nicht wissen, dass wir eine eigene Sprache haben, erwartet man nicht unbedingt, dass jemand etwas über unsere Kultur weiß. Doch meine Freundin Ana wusste tatsächlich etwas über die Geschichte von Siegfried und Melisuna und dem „Bockfiels“! Ana kommt aus Spanien und ihre Mutter interessiert sich sehr für fremde Kulturen. So kommt es, dass Ana von der Geschichte des „Bockfiels“ weiß! Das war schon cool und unerwartet. Wenn sie einmal nach Luxemburg reisen wird, habe ich versprochen, ihr den „Bockfiels“ zu zeigen.

Erwähnenswert ist noch, dass mir eine Fledermaus fast ins Gesicht geflogen ist, als ich abends nach der Arbeit auf dem Nachhauseweg war. Hier in Australien sind Fledermäuse gigantisch. Die Bürgersteige der „ Beach Street“ sind mit kleinen Bäumen und Palmen übersät und als ich nahe einem Baum war, flog eine Fledermaus aus der Krone und vor Schreck flog sie fast in mich hinein, was ich nicht witzig fand. Ich hätte fast losgeschrien, konnte mich aber noch beherrschen und habe stattdessen losgelacht.

(Wenn ich in der Pampa Australiens leben werde, werde ich bestimmt viele tolle tierische Begegnungen haben!)

Dann war ich noch in das berühmte Pancakes-Restaurant in der Stadt. Dort gibt es nur Pancakes und die sind der absolute Wahnsinn. Ich bin süchtig! Ich weiß jetzt schon, dass ich das geniale Essen Sydneys sehr vermissen werde.

Zu guter letzt, habe ich noch eine tolle Art Weisheit auf Lager, die ich mit einem meiner Brüder auf Skype geteilt habe: Wenn man auf Reisen ist und nicht stets alleine sein will, muss man fremden Menschen vertrauen und sich schneller als sonst auf jemanden einlassen und dann merkt man auf einmal, dass es ganz viele tolle und wunderbare Menschen auf dieser Welt gibt und dass die skrupellosen und „bösen“ Menschen zwar durchaus existieren, doch die „guten“ überwiegen definitiv.