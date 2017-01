Eine neue Aufgabe für Lunghi

Wie das "Lëtzebuerger Land" berichtet, sieht Lunghi nach seinem Ausscheiden beim Mudam seine berufliche Zukunft in der Forschung oder beim Bildungsministerium.

Nun wird er also bald im Unterrichtsministerium beim "Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques" (Script) arbeiten. Wann genau Lunghi die Stelle antreten wird, ist noch nicht bekannt.

Sein Arbeitgeber war die "Fondation Musée d'art moderne Grand-Duc Jean". Für die Leitung des Mudam hatte er seine Arbeit mit "congé sans traitements" verrichtet.

Vergangene Woche war Enrico Lunghi vom Kulturminister Xavier Bettel verwarnt worden. Eine Verwarnung gilt als niedrigste Stufe von drei möglichen Sanktionen gegen einen Beamten. Hintergrund war ein umstrittenes RTL-Interview mit dem ehemaligen Mudam-Direktor am 13. September.

Enrico Lunghi war bei dem Interview gegen eine RTL-Journalistin handgreiflich geworden. Wenige Tage später hatte Kulturminister Xavier Bettel öffentlich Ermittlungen in der Affäre angekündigt.